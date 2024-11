Nell’ambito del potenziamento dei servizi di contrasto alla criminalità disposti dal Questore di Vibo Valentia Tatarelli, i poliziotti della Pas, hanno controllato diversi esercizi pubblici rilevando diverse irregolarità e non sono mancate le sorprese, come la scoperta di un circolo privato abitualmente frequentato da persone con pregiudizi di polizia risultato, all’esito del controllo, del tutto abusivo: il titolare, era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione ma nondimeno non esitava a somministrare bevande e alimenti.

Il gestore del circolo è stato multato per l’apertura abusiva con una sanzione da 5mila a 15mila euro, cui si aggiunge l’interruzione immediata dell’attività d’impresa. Successivamente, il SUAP del comune di Vibo Valentia ha emesso ordinanza di chiusura dell’attività commerciale.