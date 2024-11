La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha individuato due evasori, che avrebbero occultato al fisco ricavi per oltre 3 milioni di euro.

Vibo Valentia – Le Fiamme Gialle hanno individuato due imprese, una operante nel settore del commercio di prodotti alimentari, e una nel commercio di mobili, che avrebbero occultato i ricavi al fisco. La prima non ha presentato dichiarazioni fiscali dal 2010, e rientra nella categoria ‘evasore totale’. La seconda ha occultato al fisco oltre il 50% del proprio reddito, e perciò è inserito tra gli ‘evasori paratotali’. Con tali accertamenti la Guardia di Finanza di Vibo ha individuato oltre 3 milioni di euro evasi, e circa 600mila euro di Iva non versata. I legali rappresentanti delle due società sono stati anche segnalati all’Autorità giudiziaria, per violazione del d.Lgs. n.74/2000.