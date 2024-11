I carabinieri hanno sorpreso il 76enne in un terreno in compagnia di un pregiudicato. Dichiarato in arresto è stato tradotto ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Limbadi, nel corso del servizio di pattugliamento del territorio hanno tratto in arresto, nella serata di ieri, Giovanni Mancuso, pregiudicato 76enne del luogo, per violazioni della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a cui è sottoposto, dal 17 febbraio 2017, per l’acclarata pericolosità sociale del soggetto.

In particolare i militari, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno scorto Mancuso all’interno di un appezzamento di terreno con un pregiudicato, già noto ai militari.

Constatato ciò, Mancuso veniva accompagnato in caserma e qui dichiarato in arresto. Subito dopo è stato tradotto presso la propria abitazione per rimanervi agli arresti domiciliari in attesa del giudizio dell’autorità giudiziaria.

Mancuso, venerdì scorso, era stato condannato a 9 anni di reclusione nel processo “Black money” per il reato di usura ed era ritornato in libertà dai "domiciliari" subito dopo la sentenza.