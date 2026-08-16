L’uomo è stato sorpreso più volte fuori dalla propria abitazione senza giustificazione. Dopo le violazioni accertate dai carabinieri, il Gip ha disposto l’aggravamento della misura

Un 42enne di Isola di Capo Rizzuto, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito in carcere dopo la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Crotone sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto.

I militari hanno documentato numerose violazioni delle prescrizioni imposte all'uomo. L'ultimo episodio risale all'11 agosto scorso, quando, durante un controllo, il 42enne è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza una valida giustificazione. Le reiterate violazioni sono state segnalate all'Autorità giudiziaria, che ha disposto l'aggravamento della misura cautelare. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nella Casa circondariale di Crotone, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dall'Arma dei Carabinieri e nelle attività di verifica sul rispetto delle misure cautelari. L'attività è svolta in coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore Domenico Guarascio.