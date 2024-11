La Squadra mobile di Roma ha restato M.F., 23enne calabrese residente ad Anzio, per “violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona”.

Il giovane sarebbe stato autore di comportamenti violenti nei confronti della fidanzata, soprattutto a causa della forte gelosia, accentuata dall’uso di droghe.



Dopo l’inizio della relazione, circa tre anni fa, il 23enne avrebbe sviluppato comportamenti ossessivi che sfociavano spesso in violenze sessuali, isolamento della donna da familiari e amici, e segregazione in casa in sua assenza. In mezzo anche la nascita di un figlio.

Dopo anni di soprusi, la ragazza ha trovato la forza di reagire e ha denunciato il compagno alla polizia, che oggi, su indicazione del Tribunale di Velletri, lo ha arrestato ponendo così fine al dramma.