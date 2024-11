La giornata odierna è stata caratterizzata dal maltempo in gran parte della Calabria. Tra le zone più colpite c'è la costa tirrenica. Danni e disagi si segnalano in modo particolare a Nocera Terinese, comune catanzarese amministrato dal neo sindaco Saverio Russo.

Le onde hanno invaso, in particolare, la zona del lungomare, già danneggiato nei mesi scorsi sempre a causa del maltempo. «Prima mareggiata invernale e quello che oggi è l'ex lungomare oggi é diventata la porta d'ingresso per il mare, che minaccia prepotentemente il centro abitato. L'amministrazione comunale appena insediata - si legge in una nota diffusa dal sindaco Russo -, ha già dovuto fare i conti con la prima importante problematica, ma con estrema celerità si è adoperata per cercare di arginare e limitare i danni. Ma questo non basta».

E ancora: «Questo primo campanello d'allarme, infatti, preoccupa la nuova amministrazione, che lancia un appello a tutte le componenti istituzionali per l'avvio di un tavolo tecnico utile alla risoluzione definitiva di un problema che da molti anni affligge il comune di Nocera Terinese, mirando a tutelare e preservare il territorio».