I ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione costringendo i proprietari ad aprire la cassaforte. Indagini in corso

Una violenta rapina ha sconvolto nel tardo pomeriggio di oggi la frazione marina di Schiavonea, a Corigliano-Rossano. Intorno alle 17 alcuni individui con volto coperto hanno suonato al portone di un’abitazione privata. Al momento dell’apertura da parte di un membro della famiglia, i rapinatori, armati di mazze, sono entrati con violenza, intimando la consegna di denaro e oggetti di valore.

Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero obbligato le vittime ad aprire la cassaforte, impossessandosi del contenuto. Non è ancora chiaro l’ammontare del bottino. Dopo il colpo, i criminali si sono dati alla fuga.

La famiglia, comprensibilmente sotto shock, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato cittadino sono giunti sul posto per raccogliere la denuncia e avviare le indagini. Le ricerche dei responsabili sono tuttora in corso. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti di Schiavonea, che lamentano un aumento di fenomeni criminali nella zona. Le forze dell’ordine, intanto, hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire maggiore sicurezza.