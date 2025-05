Una violenta rissa è scoppiata nella prima serata a Corigliano Rossano, nella zona centrale dello Scalo di Rossano. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di origine straniera ha iniziato a discutere animatamente. In pochi minuti, la lite è degenerata: prima spintoni, poi pugni e infine sono comparsi dei coltelli. Tre i feriti: uno è stato soccorso in codice rosso e trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale "Giannettasio" di Rossano.

Un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri sono arrivate rapidamente dopo le richieste di intervento da parte dei residenti, allarmati dal caos. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno cercando di individuare tutti i partecipanti e il responsabile dell’accoltellamento. Mentre il ferito grave resta sotto osservazione, gli altri due sono stati medicati per lesioni meno serie. L'episodio riporta l’attenzione sulle condizioni di degrado che da tempo preoccupano gli abitanti dello Scalo.