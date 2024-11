I sindaci Antonino De Lorenzo e Toni Iorio hanno firmato ordinanze per la sospensione delle lezioni. Si monitora costantemente il livello delle acque del mare

C'è grande preoccupazione in queste ore, nella zona nord della Calabria, in particolare nella fascia altotirrenica cosentina, dove i sindaci si preparano a fronteggiare un'altra notte di violenta tempesta. «Ci aspettano almeno 24 ore di maltempo intenso a causa di una perturbazione molto insidiosa che causerà, tra l’altro, l’aumento del moto ondoso e la probabilità di mareggiate - scrive sui social Antonino De Lorenzo, sindaco di Praia a Mare -. A breve firmerò delle ordinanze per la chiusura di tutte le scuole, del lungomare e dei parcheggi pubblici situati a ridosso del lungomare. Vi prego di uscire di casa solo se necessario, di prestare la massima attenzione nei pressi del lungomare e di seguire le indicazioni che saranno fornite». Le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani anche nella vicina Tortora. Anche il primo cittadino Toni Iorio ha raccomandato ai cittadini di limitare gli spostamenti ai soli casi di estrema necessità.

Mare in tempesta

In giornata la Protezione civile ha diffuso un comunicato di allerta gialla su tutta la regione tra oggi e domani. «Sono attesi venti molto forti, con raffiche di tempesta, che potrebbero causare intense mareggiate, soprattutto lungo le coste tirreniche - si legge -. Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto nelle aree urbanizzate lungo la costa». Nella zona nord, in particolare, la paura è proprio quella di fortissime mareggiate. Sui social c'è preoccupazione soprattutto tra i pescatori: «Che Dio ce la mandi buona», scrive uno, alludendo al fatto che il mare risulta piuttosto agitato sin da ora e che nelle prossime ore la situazione potrebbe addirittura peggiorare.