Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 18 Tirrena inferiore nel territorio di Paola, al km 314,600. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono violentemente scontrate. Ferita gravemente una ventenne che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza.

Sul posto personale Anas e i carabinieri di Paola per l'accertamento della dinamica, per la gestione della viabilità.