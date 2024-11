In due distinti interventi i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno arrestato due uomini in relazione a episodi di violenza domestica ai danni di altrettante donne.

Le operazioni si inseriscono in un quadro di crescente attenzione alle problematiche legate alla violenza di genere, soprattutto alla luce delle recenti innovazioni legislative.

La prima vicenda ha avuto inizio ieri pomeriggio, quando segnalazioni al numero di emergenza "112" hanno portato le forze dell'ordine presso un appartamento nella frazione Cantinella di Corigliano Rossano. Le pattuglie intervenute hanno constatato un contesto di potenziale aggressione, con cittadini terrorizzati per il trambusto. L'uomo coinvolto, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni inflitte alla compagna e a un suo congiunto, nonché per una tentata estorsione. L’uomo è ora detenuto presso il Carcere di Castrovillari.

In un secondo episodio, un uomo residente a Campana è stato arrestato in seguito alla rideterminazione della pena per maltrattamenti in famiglia commessi negli anni scorsi. Già sottoposto a detenzione domiciliare, la reiterazione del reato ha portato a una condanna complessiva di oltre 4 anni di carcere. Anch'egli è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.