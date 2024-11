Carmelo Panetta, vicesindaco di Galatro e Michele Politanò, tecnico dello stesso Comune, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente, giovedì scorso – ma la notizia è trapelata soltanto ora – all’interno del palazzo municipale, da un uomo, per motivi ancora poco chiari. La cittadina di Galatro non è nuova a questi episodi, lo scorso anno infatti, nel mese di novembre, era stato aggredito e picchiato il segretario comunale Carmelo Impusino.

La solidarietà dell’amministrazione comunale

«Sindaco, Giunta e gruppo consiliare di maggioranza condannano la gratuita e terribile aggressione subita dal tecnico comunale Michele Politanò e dal vice sindaco Carmelo Panetta, ai quali va tutta la nostra solidarietà e vicinanza – si legge sulla pagina Facebook del Comune -. I fatti verificatisi costituiscono un ulteriore e non poco preoccupante segnale di violenza, inciviltà e illegalità, in spregio al buon vivere civile che da sempre caratterizza il nostro bellissimo borgo e tutta la sua comunità. Tali fatti, oggi più che mai non possono e non devono lasciare indifferenti. Non si può consentire che un dipendente comunale venga violentemente aggredito e percosso nel pieno e regolare svolgimento delle sue funzioni».

«Non è possibile che un amministratore venga aggredito e percosso solo per il fatto di essere un amministratore eletto dalla propria comunità. Tutto questo lascia attoniti e increduli all’odio e alla violenza che ormai da troppo tempo serpeggia e che ha trovato sfogo in una grave aggressione fisica e verbale. Odio e violenza a cui tutti unanimemente diciamo basta. Stima e vicinanza da parte dell’amministrazione comunale tutta all’arch. Politanò e al vice sindaco Panetta affinché quanto accaduto non si ripeta mai più».