L’ex carabiniere Mario Placanica è stato assolto anche dalla Corte d’Appello di Catanzaro dall’accusa di presunte violenze sessuali compiute nei confronti della figlia della ex compagna.

Placanica, durante il G8 di Genova del 2001, sparò e uccise Carlo Giuliani, ma anche in quel caso è stato prosciolto dal tribunale di Genova

L’inchiesta sulle presunte violenze sessuali era stata avviata nel 2008, quando la ex compagna dell’uomo denunciò abusi sessuali sulla figlia che, all’epoca, aveva 11 anni. Anche in primo grado i giudici di Catanzaro avevano assolto Placanica, trasmettendo gli atti alla Procura di Catanzaro per il possibile reato di calunnia da parte della donna che aveva denunciato i fatti.

Ora l’assoluzione in secondo grado per Placanica che potrebbe chiudere definitivamente la vicenda. Il segretario nazionale della Federazione sindacale di polizia, Giuseppe Brugnano, ha espresso «piena solidarietà e soddisfazione per l'esito del procedimento», evidenziando come Placanica «sia stato vittima di una gogna mediatica che per venti anni lo ha esposto a un danno irreparabile».