Nei primi nove mesi dell’anno il Viminale registra 67 donne uccise, ma i casi classificati secondo il nuovo reato sono una minoranza. Le altre 23 vittime di partner o ex restano fuori da quella statistica. Ecco perché parlare di «calo» può essere fuorviante

Il 25 novembre tutti citeranno un numero. Quasi nessuno dirà quale. Nei primi nove mesi del 2026 lo Stato ha contato 38 donne uccise dal compagno o dall’ex, e 15 femminicidi. Le altre 23 non hanno smesso di essere morte: sono finite in un’altra colonna. Una domenica con il libro dei Giudici, dove un uomo racconta all’assemblea la morte di una donna e lascia fuori la parte che lo riguarda.

Il 13 ottobre il Ministero dell’Interno ha pubblicato il suo report trimestrale su omicidi volontari e femminicidi. Quel giorno alcune testate hanno titolato che i femminicidi calano. A giugno, un quotidiano online cattolico conservatore aveva usato i dati del primo trimestre per scrivere che «l’emergenza femminicidio non esiste». E a metà giugno Roberto Vannacci, dall’assemblea costituente del suo partito, aveva detto che il femminicidio è un omicidio come gli altri, e che, del resto, non esiste un reato di «anzianicidio».

Sembrano tre posizioni diverse. Poggiano sulla stessa confusione. Da undici mesi la parola «femminicidio» indica due cose che non coincidono, e chi la usa quasi mai dice quale delle due intende.

Comincio da una cosa che va detta per onestà: le donne uccise in Italia stanno diminuendo davvero. Nei primi nove mesi del 2026 sono state 67, contro le 77 dello stesso periodo del 2025. Dieci vite. È una buona notizia e non va sporcata. Ma è un’altra notizia rispetto a quella che è stata titolata.

Dal 17 dicembre 2025 è in vigore la legge 181 del 2025, che ha introdotto nel codice penale l’articolo 577 bis. Punisce con l’ergastolo chi uccide una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, o per il suo rifiuto di iniziare o continuare una relazione, o per limitarne la libertà.

È una buona definizione. Ma è una definizione penale, e una definizione penale ha bisogno di prove. Il movente va dimostrato, e i commentatori della norma hanno segnalato subito quanto sia difficile provare in giudizio quel «in quanto donna». Il Viminale, poi, non conta i femminicidi accertati: conta i casi in cui la procura ha già contestato il nuovo reato. È un dato di procedura, non un dato di realtà. Dice che cosa hanno scritto i pubblici ministeri in quei mesi, non che cosa è accaduto in quelle case.

E c’è un caso che la legge non può vedere per costruzione. Quando l’uomo uccide la compagna e poi si toglie la vita, il reato si estingue con la morte del reo: nessuna procura contesterà mai il 577 bis, nessun tribunale lo scriverà accanto al nome di lei. Lo ha spiegato bene TrueNumbers. È uno schema frequente del femminicidio, ed è proprio quello che nella colonna giuridica non comparirà mai.

Mettiamo in fila i numeri del Viminale sui primi nove mesi del 2026, come li ha ricostruiti Demografica di Adnkronos. Sono tutti numeri del Ministero. Nessuno viene da un osservatorio femminista.

Che cosa si conta (dal 1° gennaio al 30 settembre 2026)

Voce Quante Donne uccise in tutto 67 Donne uccise dal partner o dall’ex partner 38 Casi qualificati come femminicidio (art. 577 bis) 15 Donne uccise dal partner o dall’ex, ma registrate come omicidio volontario comune (art. 575) 23

Fonte: Ministero dell’Interno, Servizio analisi criminale, report «Omicidi volontari e femminicidi», primi nove mesi 2026. I 15 femminicidi sono tutti commessi da partner o ex partner.

Ventitré donne uccise dall’uomo con cui stavano o con cui erano state. Per lo Stato, finora, non sono femminicidi. Le ragioni possono essere diverse: il nuovo reato non è stato contestato, oppure lui si è tolto la vita, oppure il movente non era ancora provato quando il rapporto è stato chiuso. Alcune, forse, cambieranno colonna più avanti. Le statistiche, intanto, sono già uscite sui giornali.

Il paradosso è tutto qui. Una legge nata per dare un nome a un fenomeno diventa, nelle mani di chi quel fenomeno lo nega, lo strumento per dire che è piccolo. E nelle mani di chi vuole una buona notizia, lo strumento per dire che è in calo. Lo stesso numero serve a due racconti opposti, e tutti e due sbagliano il soggetto. Il Bo Live dell’Università di Padova lo ha scritto con una precisione che dovrebbe stare in ogni redazione: è corretto dire che le donne uccise sono diminuite; è improprio dire che sono diminuiti i femminicidi, perché nel 2025 il reato non esisteva e non c’è niente con cui confrontarlo.

«Il conteggio giuridico misura che cosa le procure hanno contestato. Non misura che cosa è accaduto.»

Quanto all’«anzianicidio», è un falso parallelo e si smonta con la definizione, senza bisogno di alzare la voce. Gli anziani vengono uccisi, e ogni volta è una tragedia. Ma non vengono uccisi in quanto anziani, dentro un rapporto di possesso, da chi non accetta che se ne vadano. Il 577 bis non dice che la vita di una donna vale di più: dice che esiste un movente preciso, e che quel movente ha un nome.

Il problema, a guardarlo bene, non è la legge del 2025. È quella del 2022. La legge 53 del 5 maggio 2022, approvata all’unanimità, chiedeva statistiche ufficiali capaci di registrare sempre la relazione tra autore e vittima, e un sistema di raccolta comune a Interno, Giustizia e Salute. Nell’ottobre 2025 la prima firmataria, Valeria Valente, diceva a Fanpage che i termini per i decreti attuativi erano scaduti da un pezzo. A inizio 2026 uno studio uscito su The Lancet Global Health, ripreso da Farmacista33, descriveva la raccolta dei dati in Italia come ancora discontinua. Venticinquemila persone hanno firmato la campagna che chiede di pubblicare i dati in forma aperta; la direttiva europea 2024/1385, ricorda Transparency International Italia, lo renderà obbligatorio entro il 14 giugno 2027.

Senza quella banca dati, i numeri ballano. Il report di maggio contava 97 donne uccise nel 2025; quello di luglio, sugli stessi dodici mesi, ne contava 99. Non è uno scandalo: è il segno che i dati si assestano nel tempo. Ma allora andrebbe scritto accanto a ogni cifra, e invece la cifra va in titolo da sola.

Intanto, quello che non si conta non si finanzia. Secondo i dati di D.i.Re riportati da Domani, nel 2025 585 donne che chiedevano ospitalità non hanno trovato posto nelle case rifugio della rete, e in due anni i posti letto sono scesi da 1.190 a 909. Il 25 novembre si moltiplicheranno le panchine rosse. I letti, no.

Nel libro dei Giudici, ai capitoli 19 e 20, c’è una delle pagine più dure della Bibbia. La biblista Phyllis Trible l’ha messa tra i suoi «testi del terrore», e non a caso è una pagina che si legge poco. Un levita viaggia con la sua concubina e si ferma per la notte a Gàbaa, in casa di un vecchio. Gli uomini della città circondano la casa e vogliono lui. Allora, dice il testo, «il levita afferrò la sua concubina e la portò fuori da loro» (19,25). La violentano tutta la notte. All’alba lei arriva alla porta della casa e cade lì, con le mani sulla soglia. Al mattino lui esce, le dice di alzarsi; lei non risponde. Lui la carica sull’asino, torna a casa, la taglia in dodici pezzi e la manda alle dodici tribù d’Israele.

Il corpo di una donna diventa un messaggio. Le tribù si radunano a Mizpa e chiedono: com’è avvenuta questa scelleratezza? E il levita racconta. «Gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la casa dove stavo; volevano uccidere me; quanto alla mia concubina le usarono violenza fino al punto che ne morì» (20,5). Me, me, me. E poi lei. Soprattutto, nel suo racconto manca una frase: quella in cui è lui a spingerla fuori. Poi chiude con un invito che sembra democratico: «Eccovi qui tutti, Israeliti; consultatevi e decidete qui stesso» (20,7).

L’assemblea si consulta, e decide sulla base del verbale di lui. Il seguito è una guerra. E alla fine del libro, per rimediare, gli stessi capi organizzano la cattura di centinaia di ragazze, a Iabes di Gàlaad e a Silo (capitolo 21). La violenza su una donna, raccontata male, produce altra violenza sulle donne, decisa da un’assemblea convinta di fare giustizia.

Ma c’è un dettaglio che salva questa pagina dall’essere solo orrore. Il narratore biblico non si fida del levita. Conserva due versioni: quella dell’uomo davanti all’assemblea e quella dei fatti, scritta un capitolo prima, con la frase che lui ha tolto. La Bibbia tiene le due colonne una accanto all’altra e lascia al lettore il confronto. Non ci dice il nome di lei, ed è una ferita. Ma non accetta che il racconto ufficiale sia l’unico.

Le statistiche non sono un racconto di parte, e il Viminale non è il levita. Però il meccanismo è lo stesso: chi scrive il verbale decide che cosa conta, e l’assemblea decide su quel verbale. Se la colonna dei 577 bis diventa l’unica che leggiamo, abbiamo accettato un racconto da cui mancano ventitré donne.

Il levita aveva ragione su una cosa sola: bisogna consultarsi e decidere. Ma su dati completi. Qualche proposta concreta, per i giorni che vengono.

Due colonne, sempre. Chi scrive di femminicidi (redazioni, uffici stampa, amministrazioni, parrocchie) metta accanto due numeri: le donne uccise da partner o ex, e i casi qualificati come femminicidio. E dica in una riga perché sono diversi.

Non scrivere «calano i femminicidi». Si può scrivere, quando è vero, che calano le donne uccise. Il confronto con gli anni prima del 2026 sul reato di femminicidio non si può fare.

Chiedere al Viminale una riga in più. Il ministero ha già il dato delle donne uccise da partner o ex: basta metterlo in apertura del report, prima dei 577 bis, e segnalare i casi chiusi per morte dell’autore.

Chiedere l’attuazione della legge 53. Sono passati più di quattro anni e non è ancora pienamente attuata. La direttiva europea ci darà comunque una scadenza: meglio arrivarci prima.

Rispondere a chi nega con la definizione, non con l’indignazione. E senza mettere il suo nome nel titolo: gli si fa solo pubblicità.

Domandare dei letti. A ogni ente che il 25 novembre presenta una campagna, una domanda sola: quanti posti, quante operatrici, quanti fondi in più quest’anno?

Ho scritto in settembre di un’altra pagina biblica, quella della regina Vasti, che dice di no e viene cancellata con un decreto. Anche lì un’assemblea di uomini si consulta e decide. Il libro di Ester e il libro dei Giudici ci mettono davanti la stessa domanda: chi c’era nella stanza quando si è deciso che cosa contare?

Sorelle e fratelli, il 25 novembre non contentiamoci di un numero. Chiediamo sempre quale, e chi lo ha scritto. Ventitré donne non hanno ancora un posto nella colonna giusta. Il minimo che possiamo fare è contarle.

Numero antiviolenza 1522. Se stai vivendo una situazione di violenza, o temi per qualcuna che conosci, il 1522 è gratuito e attivo giorno e notte, anche in chat.

Le citazioni bibliche sono dalla traduzione CEI. I dati sono quelli disponibili al 14 novembre 2026: il prossimo report trimestrale del Viminale potrà aggiornarli.