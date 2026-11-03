L’uomo è stato imbarcato assieme a un medico e a un infermiere e dopo l’atterraggio trasportato al Policlinico Umberto I di Roma

Trasporto sanitario urgente effettuato dall'Aeronautica Militare per un uomo di 64 anni, trasferito dall'aeroporto di Lamezia Terme all'aeroporto di Ciampino per consentirgli di raggiungere rapidamente una struttura ospedaliera specialistica. Il paziente, ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera "P.O. Annunziata" di Cosenza, è stato imbarcato a bordo di un Gulfstream G-650 del 31° Stormo di Ciampino, insieme ad un medico ed un infermiere che lo hanno assistito durante il volo. Il paziente è stato poi trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, individuato quale struttura di destinazione per la prosecuzione delle cure.

La richiesta di trasporto è stata avanzata dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha disposto l'attivazione di uno degli equipaggi dell'Aeronautica Militare in prontezza per questo genere di missioni.

Effettuate le procedure necessarie e completato il trasferimento del paziente, il velivolo e l'equipaggio del 31° Stormo hanno fatto rientro all'aeroporto di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.