VOLO GENOVA-REGGIO CALABRIA, UN GUASTO AL VELIVOLO FA SCATTARE LA PROTESTA DEI VIAGGIATORI

Sette ore ritardo per un guasto tecnico. La compagnia propone viaggio in bus e i passeggeri protestano. Un’odissea di 7 ore e poi, finalmente, l’arrivo in serata a Reggio Calabria