Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d'urgenza con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare in favore di una bimba di solo un giorno di vita. La piccola paziente necessitava di essere trasferita rapidamente dall'aeroporto di Lamezia Terme a quello di Napoli per permetterle di essere ricoverata presso l'Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli - Monaldi del capoluogo campano.

Si tratta del terzo trasporto sanitario d'urgenza effettuato in meno di 24 ore dagli equipaggi in prontezza d'allarme dell'Aeronautica Militare. Nelle precedenti ore infatti un G650 del 31° Stormo aveva trasferito una donna da Lampedusa a Palermo e un C-130J della 46^ Brigata Aerea aveva trasportato un uomo da Ciampino a Bari. La richiesta di questo particolare trasporto d'urgenza è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea - 1^ Regione Aerea di Milano che ha immediatamente attivato l'equipaggio in prontezza d'allarme. La piccola paziente ha viaggiato in una speciale culla termic a per tutta la durata del volo, così da permettergli di essere trasferita in sicurezza e costantemente monitorata da una équipe medica.