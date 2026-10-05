Il velivolo dell’Aeronautica è atterrato nel primo pomeriggio con a bordo il minore e i suoi familiari: dall’aeroporto il trasferimento in ambulanza

Due voli salvavita sono stati effettuati oggi dall'Aeronautica Militare. Nel primo caso, si è trattato di una richiesta giunta dalla Prefettura di Catanzaro per il trasferimento di un bambino di 13 anni, in imminente pericolo di vita, dall'Ospedale "Pugliese" di Catanzaro al Gaslini di Genova. Il velivolo G650, di base presso il 31° Stormo di Ciampino, è atterrato con il minore e i suoi familiari all'aeroporto di Genova poco dopo le 15:30. Dallo scalo genovese un'ambulanza ha provveduto al trasporto verso il "Gaslini" per le cure del caso.

Un secondo volo dalla Sardegna

La seconda richiesta è invece arrivata della Prefettura di Sassari, per la quale è stato attivato il velivolo da poco giunto in Liguria. Da qui il G650 dell'Aeronautica Militare è decollato alla volta dell'aeroporto di Alghero (SS), per fornire assistenza ad un neonato ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e trasferirlo all'aeroporto di Genova da dove il piccolo, a bordo di una culla termica, accompagnato dai familiari e da una equipe medica, è stato trasportato in ambulanza al "Gaslini".

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.