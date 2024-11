Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in località Conturella a Zambrone. Le fiamme, divampate lungo l’ex ss522, hanno interessato la macchia mediterranea sovrastante raggiungendo poi, spinte dal forte vento, anche due villette costruite sulla collina. Gli occupanti delle stesse, al momento dell’incendio, si trovavano al mare. Il fuoco ha avvolto materiale depositato sotto alcune tettoie, ma è stato fermato dai vigili del fuoco prima che si propagasse all’interno delle due strutture.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno operato sia in prossimità delle abitazioni, sia sul costone, in collaborazione con personale di Calabria Verde, spegnendo completamente l’incendio.

Sul posto sono intervenute due squadre operative, una autobotte di supporto, un Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) ed il capo turno provinciale per il coordinamento delle operazioni per complessive 16 unità e 7 automezzi.