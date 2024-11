La Calabria si risveglia zona arancione. Un primo, piccolissimo passo verso un graduale ritorno alla normalità, anche se i numeri dei contagi restano piuttosto stabili e non bisogna abbassare la guardia.

A Cosenza si passeggia in centro

Nella città dei bruzi, complice un timido sole, in molti sono usciti a fare una passeggiata in centro. Su Corso Mazzini riaperti molti negozi chiusi per decreto dalla zona rossa, si riallestiscono le vetrine delle boutique, nell’ultimo giorno del Black Friday.

Non è un liberi tutti

Tuttavia, la nuova tonalità cromatica non rappresenta in alcun modo un “liberi tutti”, anche perché, di fatto, rispetto alla zona rossa, cambia davvero poco.Le uniche, nette differenze sono rappresentate dalla riapertura dei negozi al dettaglio (inclusi centri estetici e toelettature) e dei mercati non alimentari, oltre alla possibilità di circolare liberamente all’interno del proprio Comune di residenza, rispettando ovviamente l’orario del coprifuoco serale.