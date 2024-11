Penultimo giorno di zona rossa parziale a Palmi e i numeri sembrano incoraggianti, al punto che un imprenditore invita la governatrice Santelli a visitare il litorale che ha una vocazione turistica parecchio penalizzata in questi giorni.



«Chiediamo alla presidente di venire in visita – afferma Domenico Parisi – e di fare in modo, visto che i risultati dei tamponi sembrano documentare che il contagio non si è propagato, che questa zona venga ristorata con una campagna di comunicazione specifica che la presenti come meta turistica più sicura di altre».



In effetti, entrando nei tre quartieri della costa bloccati da lunedì scorso e fino a venerdì, da un’ordinanza che all’inizio gli imprenditori contestavano e il sindaco Ranuccio considerava «un compromesso» - visto che la Regione era partita per chiudere tutta la città – si scopre che i cittadini tirano un sospiro di sollievo.



«Nella mia famiglia tutti abbiamo fatto il tampone – spiega un abitante del quartiere Pietrenere – e ora siamo tutti sollevati». Sono rimasti 9 i contagiati, dopo il viaggio breve fatto da un palmese che per motivi familiari si era recato in Emilia Romagna, e il sindaco Giuseppe Ranuccio rimane costantemente informato dalle autorità sanitaria, poiché non è escluso che si possa decidere di abolire prima di venerdì le restrizioni.



«Sono stati fatti oltre 500 tamponi – conclude il sindaco – tutti negativi. Ne restano da fare un altro centinaio al cui esito potremo prendere ogni decisione. Rimangono in isolamento domiciliare una cinquantina di persone». Il modello della non sottovalutazione lanciato dalla Regione a Palmi ora incoraggia, ed è per questo che non si esclude che già domenica la presidente possa arrivare in zona per sancire la riuscita di una misura drastica che si è però rivelata efficace.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus Palmi, metà dei tamponi negativi. Il sindaco: «Teniamo alta la guardia»

Coronavirus in Calabria, un caso positivo legato al focolaio di Palmi: il bollettino

Coronavirus, nella zona rossa di Palmi tampone solo a chi lo chiede