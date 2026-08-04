Una chiesa gremita, il silenzio rotto soltanto dalle preghiere e dalle lacrime, il dolore di un’intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia. Zungri ha dato oggi l’ultimo saluto a Carmelo Purita, il 27enne morto domenica scorsa nel tragico incidente stradale che ha sconvolto il paese.

Centinaia di persone hanno preso parte ai funerali celebrati nella chiesa di Maria Santissima della Neve, partecipando con profonda commozione alla cerimonia funebre. Amici, parenti, conoscenti e semplici cittadini hanno voluto essere presenti per accompagnare Carmelo nel suo ultimo viaggio e testimoniare la propria vicinanza ai familiari in uno dei momenti più difficili.

La scomparsa del giovane ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Zungri, ancora incredula per quanto accaduto. In questi giorni il paese si è raccolto nel dolore, condividendo il lutto della famiglia Purita e manifestando grande partecipazione attraverso messaggi di cordoglio e attestazioni di affetto.

Proprio in segno di rispetto per questa tragedia, l’amministrazione comunale aveva disposto nei giorni scorsi la sospensione dei festeggiamenti civili della festa patronale dedicata a Maria Santissima della Neve, mantenendo esclusivamente il programma religioso. Una decisione assunta per consentire all’intera comunità di vivere questi giorni nel raccoglimento e nella preghiera.

L’ultimo saluto a Carmelo si è trasformato così in un momento di grande partecipazione collettiva, con Zungri unita nel ricordo del giovane, la cui tragica scomparsa ha profondamente segnato l’intero paese.