Il sindaco ha confermato lo stop a tutte le manifestazioni civili della festa patronale. Gli Eiffel 65, attesi questa sera in concerto, hanno espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità annunciando la rinuncia al compenso

La comunità di Zungri si raccoglie oggi attorno alla famiglia di Carmelo Purita, il 27enne morto domenica 2 agosto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale nei pressi del centro abitato. In occasione delle esequie, in programma oggi alle 16, il sindaco Serafino Fiamingo ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata, invitando cittadini, attività e istituzioni a partecipare al momento di cordoglio.

Nel manifesto diffuso dal Comune si esprime la vicinanza dell'amministrazione e dell'intera comunità ai familiari del giovane, scomparso «alla giovane età di 27 anni a seguito di un tragico incidente». L'amministrazione parla di «dolore collettivo» e rinnova le proprie condoglianze alla famiglia.

La tragedia ha portato anche alla sospensione di tutte le manifestazioni civili previste nell'ambito della festa patronale di Maria Santissima della Neve. La decisione era stata assunta già nelle ore successive all'incidente con un'ordinanza firmata dal sindaco, che aveva motivato il provvedimento con la volontà di interpretare il sentimento di lutto vissuto dall'intera comunità.

Tra gli appuntamenti cancellati c'è anche il concerto degli Eiffel 65, previsto per questa sera. La band ha affidato ai social un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia del giovane e alla comunità di Zungri.

«Ci sono momenti in cui la musica lascia spazio al silenzio», si legge nel post pubblicato dal gruppo, che ricorda «la tragica scomparsa di un giovane ragazzo di Zungri» e conferma l'annullamento dell'esibizione «in segno di rispetto per questo grave lutto». Gli Eiffel 65 hanno quindi espresso la propria vicinanza ai familiari e alla comunità con «le più sentite condoglianze».

Secondo quanto si apprende, il gruppo ha inoltre deciso di rinunciare al cachet previsto per il concerto, un gesto di vicinanza nei confronti della comunità colpita dalla tragedia.

La morte di Carmelo Purita arriva a pochi giorni da un altro lutto che aveva segnato profondamente Zungri, con la scomparsa del piccolo Alessio Pio, il bambino di un anno e tre mesi morto dopo alcuni giorni di ricovero per una grave infezione.