Da quando ha scoperto questo metodo la tecnica artistica di Mario Vetere produce due quadri in uno: quello negativo visibile ad occhio nudo e quello che si può ammirare completo tramite un app dal proprio telefonino passandolo sulla tela. Il risultato è fantastico.

Opere realizzate coi polpastrelli

«Realizzo le mie opere a mano – dice al nostro Network LaC il protagonista della mostra in corso a Catanzaro – con crete colorate, che sono dei gessetti, non utilizzo pennelli e tutto quello che vedete è sfumato solo con le dita. La cosa che maggiormente mi fa piacere di quello che sta succedendo subito dalla mia prima mostra di negativo, è che si stanno avvicinando i più giovani che hanno sempre questo “aggeggio” in mano, lo smartphone.”

Tantissime le opere pregne di significati umani, autobiografici o naturalistici.

Come la tartaruga marina e le api a rischio di estinzione, la struggente Crocifissione vista attraverso la pupilla di Maria, la dipendenza da social e tanti personaggi, tra cui un Jocker stanco di sorridere.

Premio Carlino d’Argento 2024

L'artista nato a Torino, ma con solide radici calabresi espone fino al 31 dicembre al San Giovanni di Catanzaro, nell'ambito del premio Carlino d'Argento 2024, di cui è stato tra i destinatari.

«Per tutto questo devo ringraziare l’organizzatore Yves Catanzaro e l’orafo Antonio Affidato che hanno creduto nella mia arte. Il titolo della mostra è l'essenza stessa della tecnica artistica. “Negativo è positivo”, con la e accentata proprio per questo motivo, per cercare di carpire anche nelle cose negative è un elemento positivo perché c'è sempre. Quindi vorrei invitare o comunque augurare a tutti di poter porre questo accento su tutte le cose della vita per trasformare tutto il negativo in positivo»