Per una sera saranno sul palco sotto i riflettori, con l'obiettivo di sfoderare tutto il loro talento di artisti speciali. Con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Cosenza, si svolgerà venerdì 20 dicembre al Teatro Tieri di Piazza Amendola, la prima edizione del Festival regionale della canzone, organizzato dal Movimento per la difesa dei disabili. L'appuntamento è per lo ore 18. L'iniziativa vedrà alternarsi sul palco circa venti partecipanti ed è abbinata anche ad una benefica raccolta di fondi per sostenere le attività dell'associazione di volontari, presieduta da Gianfranco Cristiano. Lo abbiamo incontrato nella sede di Via Stanislao Amato del quartiere Torre Alta.