“Terra di Pietre” è un lungometraggio che sarà ambientato in Calabria e verrà realizzato nei mesi di ottobre e novembre. Il film racconta la storia di una crescita spregiudicata femminile attraverso la protagonista Rosa, una 16enne turbata e riservata. La protagonista si presenterà con un carattere ribelle vivendo gli alti e bassi, rappresentative delle varie fasi dell’adolescenza, che rispecchieranno il primo amore, il rapporto con la famiglia e la sua voglia di libertà che metterà in discussione tutto il suo mondo.

Il regista

Francesco Costabile ha frequentato il Dams di Bologna. Vincitore del Bellaria Film Festival del 2002 grazie al suo primo cortometraggio “La sua gamba”. Ha studiato regia presso il Centro sperimentale di cinematografia realizzando altri corti quali “Dentro Roma”, che ha vinto il Nastro d’argento, candidato in seguito al David di Donatello come miglior cortometraggio italiano.

Si è dedicato in seguito al genere documentario realizzando due film sul costumista Piero Tosi intitolato "L’abito e il volto" del 2009, vincitore del premio del pubblico al Biografilm Festival del 2010. Ha collaborato con il regista Gianni Amelio nel 2014 con il film “Felice chi è diverso” curando il casting e la documentazione. Il regista Costabile è attualmente impegnato alla realizzazione del film “Terra di Pietre” che sarà prodotto e distribuito da Medusa.

I casting

Le prime due date per il casting saranno mercoledì 15 maggio al Cag, Centro di aggregazione giovanile in via Pietro Bucci, e il 17 maggio a Reggio Calabria all’UniReggio, nel piazzale di via Vallone Petrara. I ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, per chi non potrà essere presente fisicamente al casting potrà invece mandare un email al seguente indirizzo: terradipietre@gmail.com, inviando in allegato un breve video di presentazione e due fotografie massimo. Gli addetti interessati al casting potranno anche visitare la seguente pagina Facebook “terradipietre”.