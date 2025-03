È stato compiuto un passo verso un futuro in cui Gioia Tauro possa diventare un punto di riferimento per la formazione musicale di giovani talenti, favorendo la crescita culturale del territorio.

Si è svolta presso lo storico edificio “Le Cisterne” la conferenza stampa di presentazione della “International Culture Foundation ETS”, realtà assegnataria, a conclusione dell’iter previsto dall’avviso pubblico emanato dal Comune, degli immobili denominati “Palazzo Fallara” e “Casa della Musica”, in cui verranno svolte attività socio-culturali funzionali a valorizzare le eccellenze della zona. Durante l’incontro sono state illustrate le finalità e le prospettive della fondazione.

«La mia amministrazione sta concretizzando un sogno che avevamo sin dai primi giorni della campagna elettorale, quello di rivoluzionare la storia di Gioia Tauro – ha affermato con soddisfazione il sindaco Simona Scarcella -quello di far sì che nella nostra città si possa respirare aria di sviluppo e di crescita, quello di dare ai nostri ragazzi, ai nostri talenti, e ne abbiamo davvero tanti, la grande opportunità di poter studiare e accrescere il percorso culturale senza dover andare fuori dalla propria città e senza dover andare fuori dalla Calabria. Oggi Gioia Tauro diventa davvero il centro culturale del Mediterraneo».

Sulla medesima linea d'onda l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Domenica Speranza, che ha sottolineato l’obiettivo di offrire scuole di alta formazione sul territorio, rimarcando come questa rappresenta una ghiotta opportunità per gli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo “Pentimalli-PaoloVI-Campanella”.

Il presidente della Fondazione, Francesco Sinopoli, ha auspicato un percorso di condivisione e crescita sinergica con l’amministrazione comunale.

Il direttore generale della fondazione, il Pierfrancesco Pullia, è stato molto positivo sugli orizzonti futuri: «La mission principale della fondazione è declinata nell’implementazione di un Hub Internazionale d’eccellenza che coniughi le arti e le scienze, al servizio del Mediterraneo. L’intera azione di sistema è denominata “Culture Med Hub”, mira a mettere in connessione i punti di forza e i principali giacimenti artistici e culturali dell’intera area regionale. Alla guida dell’importante azione per il Polo dell’Hub di Gioia Tauro è stata individuata una brillante artista della nostra regione, quale Anna Lucia Trimboli, valente pianista calabrese che saprà rappresentare l’Hub non solo sulla scena nazionale, ma anche internazionale».

Per quanto concerne le attività dell’Hub che saranno implementate nel Polo di Gioia Tauro, l’intento posto alla base del progetto riguarda: la realizzazione di un centro di formazione orchestrale, in particolare giovanile, al servizio della Regione, mirato alla divulgazione dell’identità culturale e musicale del Mediterraneo; la creazione di un osservatorio sulle politiche culturali del Mediterraneo, come contenitore di eventi partecipativi rivolti ai cittadini, stakeholder istituzionali e non, enti pubblici e privati operanti nell’ambito della cultura; attività di ricerca e produzione artistica.