Numeri in continua crescita quelli delle testate di informazione del network LaC-Pubbliemme, importante realtà che aggrega editoria, comunicazione e media spaziando dai servizi d'informazione all’out of home, dal web marketing all'advertising, dal digitale terrestre al digital signage.

Per il mese di giugno 2018 i dati certificati da Google Analytics hanno registrato per le tre testate di riferimento (ilvibonese.it, lactv.it e lacnews24.it) oltre tre milioni di pagine viste e quasi 700mila utenti. Trend in costante aumento rispetto al mese precedente. Sul sito lacnews24.it numeri particolarmente significativi in tal senso: +28 % le visualizzazioni di pagina, +12 gli utenti.

Degni di nota anche i dati registrati sulle pagine facebook, in particolare le visualizzazioni dei video, la cui produzione è punto di forza del network. Quasi 2 milioni le visualizzazioni nel solo mese di giugno. E novità assoluta e tra i primi nel panorama nazionale, questo è stato anche il mese dell’approdo delle produzioni video di LaC News24 su IgTv, la nuova app integrata di Instagram che consente la pubblicazione di video lunghi fino ad un’ora.

Continua intanto il successo anche di LaC Tv, l’emittente televisiva del nostro Gruppo visibile sul canale 19 del digitale terrestre, grazie all’informazione quotidiana delle due principali edizioni del Tg (14.15 e 20.30). E poi ancora il nuovo format Sorridi... sei in Calabria e il programma mattutino lanciato a maggio LaC Radio Cafè, condotto ogni giorno dalle ore 9.00 da Erica Cunsolo e Max Martinelli, e questo mese il ritorno de L’Inviato speciale, il programma di inchiesta a cura di Pasquale Motta, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 23.00.

Un trend dunque positivo ed in costante crescita, che premia le scelte del Gruppo Pubbliemme e conferma quanto il gradimento da parte dei calabresi verso l’offerta del network LaC vada sempre più consolidandosi.

