La kermesse enogastronomica si terrà il 19 e 20 giugno all’interno del locale Me restaurant. Un evento diviso in quattro atti. Ecco il programma

Tutto pronto per la prima edizione del TCW “Tasting Calabria Workshop - Tutti i sapori della Calabria” che si terrà il 19 e 20 giugno 2019 a Pizzo Calabro all’interno degli spazi del Me restaurant. Uno speciale evento in quattro atti - ideato e promosso dallo chef Giuseppe Romano e dalla pastry-chef Eleonora Marcello con la collaborazione di Nieva Zanco (de La Consiglieria Guida Gastronomica non Convenzionale) - riservato ai protagonisti del settore Food ed Horeca ed aperto al mondo della stampa e della comunicazione del settore enogastronomico a cui saranno presentate le tante eccellenze del territorio calabrese, in una due giorni di confronti, dibattiti e degustazioni che consentirà a produttori di Calabria di presentare le loro eccellenze attraverso testimonianze, narrazioni, assaggi e visite su campo ed azienda.



La kermesse enogastronomica è sostenuta con il patrocinio del Comune di Pizzo Calabro, del Gal Terre Vibonesi, del Flag dello Stretto, delle associazioni “Ambasciatori del Gusto” ed “Euro-Toque” e della Confederazione Nazionale Artigiani di Vibo.

Il programma

Primo appuntamento mercoledì 19 giugno alle ore 18 presso il Me restaurant con il Workshop “Tutti i sapori della Calabria” moderato da Nieva Zanco durante il quale i singoli produttori ed i consorzi si racconteranno al pubblico. Un’occasione unica per far conoscere al mondo dei media l’eccezionale qualità dei prodotti del territorio. Tra le eccellenze del territorio calabrese, anche il maestro orafo Gerardo Sacco, guest star della serata.



A seguire la Cena di Gala ad inviti realizzata dagli chef Alfonso Crisci della Taverna Vesuviana a Nola, Gaetano Alia della Locanda Alia a Castrovillari, Rocco Iannì de Le Saie a Bagnara Calabra e dai due patron della kermesse Giuseppe Romano ed Eleonora Marcello del ME Restaurant a Pizzo Calabro, con anche la straordinaria partecipazione del maestro pizzaiolo Antonino Esposito di Acqu' e sale a Sorrento, del miglior gelataio gastronomico italiano per il Gambero Rosso, Dario Rossi del Greed-Avidi di Gelato a Frascati e del pluripremiato maestro gelatiere del gruppo Italico, Dave Destefano del Gelato Cesare a Reggio Calabria.



La brigata proporrà un favoloso menù degustazione in cui tutti i sapori ed i profumi della Calabria saranno gli assoluti protagonisti, declinati con la qualità propria dei migliori interpreti della Guida Michelin.



Giovedì 20 giugno dalle ore 8 sarà servito agli ospiti invitati uno Special Breakfast dove tutti i prodotti in degustazione saranno presentati al loro meglio in un modo “non convenzionale”.

L’ultimo atto prevede il Live Testing con alcuni produttori che apriranno le porte delle loro strutture e guideranno gli addetti del mondo della comunicazione in un press tour per far “scoprire e gustare i sapori” ma soprattutto per far conoscere “il dove ed il come” nascono le eccellenze born in Calabria.