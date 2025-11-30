Sarà possibile ammirarlo fino all'11 gennaio il "Presepe in sculture di sabbia" realizzato negli spazi della Villa comunale di Soverato da sette artisti internazionali su iniziativa dell'Associazione Ricreativa Culturale Cala-3, presieduta da Giuseppe Calabretta, che dopo le precedenti edizioni a Stalettì, Catanzaro e Roccelletta di Borgia, arriva nella Perla dello Ionio. Si apre così in città un ricco calendario di appuntamenti previsti per le festività natalizie. «"Natale in città" è il tema di tutte le iniziative che si svolgeranno in città in questo periodo di festa - spiega il vicesindaco Emanuele Amoruso - e iniziamo proprio con l'inaugurazione di questo meravigliosa opera, grazie all'ideatore che quest'anno ha scelto la nostra città per sviluppare il suo progetto, che mette al centro i valori tradizionali del presepe e della famiglia».

La città di Soverato ospita quest'anno la quarta edizione del "Presepe in sculture di sabbia", un progetto realizzato grazie alla maestria di artisti internazionali, pronta ad incantare i visitatori per tutto il periodo delle festività natalizie.

L’impegno dell’associazione

Dalla classica rappresentazione della natività, all'omaggio alla città di Soverato, il percorso che si estende su un'area di 600 metri quadrati, è pronto per incantare i visitatori. «La nostra associazione - spiega Calabretta - già da anni attiva sul territorio, si è posta come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana, sociale e culturale, il benessere, la salute e l'integrazione dei cittadini. Da sempre, siamo attenti alle problematiche del territorio e in questi anni abbiamo offerto un valido contributo, in termini di idee e progetti ad Amministrazioni ed Enti Locali, sostenendo con i nostri mezzi attività meritorie rivolte alla comunità. Una particolare attenzione è stata riservata alle famiglie e ai giovani, con progetti mirati a sostenere la partecipazione attiva alla vita comunitaria. Riguardo alle politiche di rilancio e promozione turistica».

600 metri quadrati di bellezza



Tornando al Presepe di sabbia «la dimensione delle sculture va da 1,5 a 5 metri, integrandosi in un'ambientazione tradizionale della Betlemme di Giudea e con elementi caratteristici del territorio soveratese e si impone, in quanto a grandezza, tra i primi due Presepi in Sculture di Sabbia in Italia - spiega Calabretta -. Le sculture celebrano la natura e l'ambiente, sono opere d'arte che, seppur transitorie, coinvolgono, ispirano, connettono e lasciano un segno indelebile nei cuori e nelle menti. Particolare importanza riveste anche l'aspetto ambientale, la sostenibilità che passa attraverso i materiali ecologici utilizzati. Inoltre, la bellezza temporanea che sprigionano queste opere ci ricordano l'impermanenza. Nonostante la sabbia non possa essere considerata un elemento a "consumo zero", per la realizzazione di queste sculture si lavora con una attenta gestione, riducendo lo spreco al massimo, attraverso anche il riciclo e un riutilizzo alternativo della sabbia che sarà riposizionata nel sito dal quale è stata estratta. La sabbia viene lavorata solo attraverso un'azione di compattazione, con il solo utilizzo di acqua, senza nessun solvente o colla, solo pochi artisti mescolano la sabbia con leganti però naturali, come argilla o amido di mais».