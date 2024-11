Tropea ospiterà il primo Instameet della provincia di ViboValentia e della regione Calabria post-lockdown. L’evento offrirà la possibilità di far conoscere tra di loro le persone che ogni giorno si seguono e si scrivono online su Instagram. Domenica 4 ottobre dalle ore 10, la Community di Instagram IgersViboValentia, guidata dal suo Local Manager Domenico Rizzo, insieme a IgersCalabria, gestita dal Regional Manager Federico Falvo, si incontreranno sul Corso Vittorio Emenuele, in Largo Mercato (Tre Fontane), per dar luogo ad una passeggiata fotografica nel centro storico.

La scoperta della “Perla del Tirreno” prevede un percorso in tappe, guidati dall’archeologo Dario Godano con l’Associazione Storico-Culturale Libertas. La passeggiata si avvale di collaborazioni importanti, quali Pronto Estate, guida turistica con principale focus sulla Costa Degli Dei e “La Mia Calabria è Bellissima” progetto di racconto nazionale ideato dall’artista calabrese Massimo Sirelli, l’evento inoltre è patrocinato dal comune di Tropea nella figura del sindaco Giovanni Macrì, e di Tropea Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il programma dell’evento prevede un tour in tappe partendo da Largo Mercato (Tre Fontane), passando per Piazza Ercole, ammirando il mare e la spiaggia (eletta dal Sunday Times tra le 20 spiagge più belle d'Europa) dall’affaccio “Raf Vallone” (definito dalla rivista Viaggiart “il più bello del mondo”), per poi addentrarsi nel cuore del Centro storico tropeano con Via Lauro, Largo Gesuiti e la Chiesa del Gesù, la particolare Via delle Maschere, l’antico Palazzo Braghò, Largo Galluppi, gli storici Belvedere Liceo Scientifico e Belvedere del Vescovado, il suggestivo Largo Duomo e la Cattedrale e la iconica Piazza Cannone, il balcone sul mare e su Santa Maria dell’Isola, simbolo del luogo.

Instameet Tropea 2020 è l’evento il cui obiettivo è incontrarsi, conoscersi e far conoscere il proprio territorio e che si svolgerà rispettando tutte le norme anti-covid nazionali e regionali.

IgersItalia è una grande Community e Famiglia che nasce dalla passione per la fotografia e dall’amore per il proprio territorio. Motivata da questi sentimenti la Community provinciale Igers Vibo Valentia, apre a tutti le porte della “Perla del Tirreno” nel suo primo evento.