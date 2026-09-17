Sabato 26 settembre, all'Hotel 501, si terrà l'incontro dedicato al nuovo libro di Natale Palamara. Un appuntamento culturale arricchito dai contributi di accademici e istituzioni locali.

Il fascino della storia e i misteri dell'Antico Egitto approdano a Vibo Valentia. Sabato 26 settembre, alle ore 10:30, la "Sala Convegni" dell'Hotel 501 ospiterà la presentazione ufficiale del libro "L'incredibile cantiere di Cheope. Enigmi, misteri, realtà", opera firmata da Natale Palamara e pubblicata da Libritalia Edizioni.

L'incontro si aprirà con l'introduzione di Stefano Soriano, assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, e con i saluti istituzionali del sindaco Enzo Romeo. Un'occasione di approfondimento che vedrà la partecipazione di illustri relatori del mondo accademico: Francesco Karrer, professore ordinario di Urbanistica presso l'Università La Sapienza di Roma, e Francesca Moraci, professoressa emerita dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. A guidare il dibattito in veste di moderatore sarà Franco Laratta, direttore dell’informazione del Network LaC.

Durante la mattinata sarà presente l'autore Natale Palamara per dialogare con il pubblico e illustrare i temi centrali del volume, un'opera che esplora sotto una nuova luce le tecniche e i contesti legati alla costruzione della celebre piramide.

Al termine della presentazione è previsto un coffee break rinforzato per tutti i partecipanti, affiancato dal momento del firma copia con l'autore. In occasione dell'evento, verrà inoltre distribuita una copia del libro in omaggio, fino a esaurimento scorte.