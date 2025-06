«Abbiamo già più di 300 richieste di iscrizione a Catanzaro». Lo ha detto il rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, a margine di un convegno medico organizzato in ateneo in relazione all’introduzione della riforma che modifica le modalità d’accesso al corso di laurea in Medicina per l’anno accademico 2025/2026.

Il rettore, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha chiarito che «ieri abbiamo avuto un primo feedback ad un giorno dall’inizio del click day». La riforma prevede, infatti, l'abolizione del test d'ingresso obbligatorio su scala nazionale e l'accesso libero al primo semestre. Gli studenti potranno iscriversi al corso di Medicina per poi superare una selezione per accedere al secondo semestre. Le iscrizioni saranno aperte fino al 25 luglio.

«Abbiamo tenuto una riunione operativa ieri con i componenti della presidenza della scuola e le segretarie» ha aggiunto il rettore. «Stiamo organizzando una offerta che possa gratificare i nostri candidati e che possa metterli nelle condizioni di sostenere con serenità ed efficienza soprattutto questo semestre filtro».