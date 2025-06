Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del Concorso internazionale di musica “Città di Acri”, che ha animato per un’intera settimana tre luoghi simbolo della cultura del territorio: Palazzo Sanseverino-Falcone, Accademia amici della musica e Auditorium del Liceo classico “V. Julia”.

Il concorso

Con oltre 130 iscritti provenienti da diverse regioni d’Italia (Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio) e dall’estero (Lituania), il concorso si è confermato fin dalla sua prima edizione come uno dei nuovi punti di riferimento per i giovani musicisti e le scuole di formazione musicale avanzata.

Il concorso si è articolato in tre sezioni principali: Solisti Classici (pianoforte, archi, fiati, chitarra, percussioni), Musica da Camera e Pop (canto moderno e batteria), con un sistema di categorie per fascia d’età che ha permesso la partecipazione di candidati dai 6 anni in su fino a professionisti senior.

Nella sezione Pop, il Premio “Acri Pop Talent” è stato assegnato ex aequo a Yvonne Drame e Martire Melania per il canto, e Cosimo Acri e Salvatore Reale per la batteria, mentre il Premio “Voce Incisa” consentirà a tutti i vincitori di categoria di incidere il proprio brano in studio.

La finale

Durante la serata finale all’Auditorium “Julia”, si sono esibiti invece i vincitori assoluti delle sezioni classiche e musica da camera. Si è aggiudicato il Premio “Città di Acri” Giancarlo Grande (pianoforte, 18 anni), consegnato dal vicesindaco Mario Bonacci. Il Premio “Donne in Musica” consegnato dalla Fidapa è andato a Rossana Marchese (flauto, 22 anni). Due Premi speciali, per la migliore esecuzione di un brano del ‘700 e per la migliore esecuzione di un brano del ‘900, sono andati rispettivamente al lituano Majauskas Rokas (violoncello, 14 anni) e all’Eden Duo formato da Lucantonio Perri (sassofono, 22 anni) e Gianbattista Bonasso (pianoforte, 25 anni). Matteo Fabbricatore (sassofono, 18 anni) si è aggiudicato il Premio del Pubblico. Il Premio speciale “Maria Tipo”, in ricordo della celebre pianista e didatta, è stato assegnato a Flavia Francesca Mandarini (pianoforte, 10 anni). Ulteriori vincitori delle sezioni classiche: Angelo Algieri (chitarra, 13 anni), Gabriele Costantino Costa (percussioni, 16 anni) e Francesco Pio Nigro (violino, 8 anni).

Il concorso si è avvalso della presenza di giurie composte da musicisti e docenti di alto profilo: i chitarristi Andrea Dieci e Marco Piperno; i pianisti Angelo Arciglione, Leonardo Colafelice, Angelo Guido e Lorenzo Bevacqua; gli archi Fabio De Leonardis a Alessandro Acri; i fiati Stefano Pecci, Simone Pasculli, Claudia Pochini e Giuseppe Grosso; i percussionisti Tarcisio Molinaro e Vincenzo Brogno; le cantanti Cecilia Cesario e Ida Scarlato. Le valutazioni sono state espresse in centesimi, con assegnazione di diplomi, opportunità artistiche e premi in denaro, grazie anche al sostegno di diversi sponsor e partner come la Fondazione Carical.

Masterclass

Il concorso ha ospitato inoltre due masterclass di rilievo: quella di Andrea Dieci per la sezione classica, tra i più apprezzati chitarristi italiani a livello internazionale, e quella di Cecilia Cesario per la sezione pop, cantante e vocal coach dalla forte esperienza anche in ambito televisivo (Amici di Maria De Filippi).

Il direttore artistico, il maestro Angelo Arciglione ha dichiarato: «Questa prima edizione ha superato ogni aspettativa. Abbiamo ascoltato giovani di talento da tutta Italia e oltre, in un clima di confronto serio e rispettoso. Ringrazio giurie, docenti, famiglie, istituzioni e tutto lo staff. I numeri e la qualità di questa prima edizione ci incoraggiano a proseguire con ancora più forza per il 2026».