Ideata ed organizzata da Officine AD, parte anche quest’anno il Materia Design Festival. Temi di questa quarta edizione sono il mediterraneo e l’identità che evocano, a loro volta, quelli della memoria, dell’esperienza, del vernacolare e del folklore. Il tutto, riproposto tramite installazioni e performance con creazioni basate su tecniche artigianali e su elementi del patrimonio culturale del territorio di appartenenza dei diversi designer provenienti anche da fuori regione.

«Quest’anno abbiamo voluto – ha spiegato Giuseppe Anania di Officina AD – strutturare in maniera diversa il Festival dando più forza ai territori del Mediterraneo e da qui la scelta di un art director come Antonio Aricò che cerca di coniugare e far dialogare l’artigianato con il mondo del design in modo differente, più vicina alle nostre tradizioni, al nostro modo di lavorare e di vivere. Sono stati selezionati – ha detto ancora Anania – oltre venti designer provenienti da tutta Italia, da Milano, dalla Puglia e dalla Sicilia. Alcuni sono tornati per la terza o quarta volta. Significa dunque che si comincia a parlare della Calabria in maniera positiva».

Oltre all’architetto Anania, Officina AD è rappresentata anche dall’architetto Domenico Garofalo. Il direttore artistico di questa edizione è, invece, il designer Antonio Aricò che ha dichiarato: «Con questa edizione abbiamo posto l’attenzione su riflessioni legate alla parola design che vogliono allontanarsi dal mondo delle “fiere di prodotto” per focalizzarsi su operazioni comunicative divertenti che mirano a raccontare il fascino della Calabria e della sua cultura identitaria». “Materia” è realizzata con il sostegno della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro e la collaborazione della Camera di Commercio. Partner istituzionali dell’iniziativa sono la Fondazione Guglielmo e l’Ordine degli Architetti di Catanzaro.