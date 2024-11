Un’informazione che cresce e moltiplica gli sforzi per continuare a garantire credibilità e autorevolezza. Parte oggi la nuova fascia informativa live dalle 13 alle 15 su LaC. Interviste e collegamenti, approfondimenti e notizie in tempo reale.

Partenza prevista dunque alle 13 con Prima della notizia, il live di approfondimento sui temi caldi del giorno. Conduce Pietro Comito. In studio anche il vicedirettore Enrico De Girolamo. Ospite sua Eccellenza il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea mons. Attilio Nostro. In collegamento da Roma Gabriele Checchia, ex ambasciatore Nato e Ocse.



Prima della notizia andrà a precedere l’edizione del telegiornale, anticipata di mezz’ora. Non più alle 14:30 dunque ma alle 14.



E le novità non finiscono qui: sempre a partire da oggi alle 14.30 e fino alle 15, appuntamento con Dopo la notizia, ulteriore finestra di approfondimento sulle notizie del giorno, che continuerà ad avere come protagonisti i calabresi. Conduce il direttore Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Mario Metallo, coordinatore regionale Asso Petroli-Asso Energia. Focus sul caro energia.



Appuntamento dalle 13 su LaC Tv, canale 19 del DDT, su LaCSat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.