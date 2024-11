Droga, alcolismo, gioco d’azzardo, dipendenza da internet, da telefono cellulare, bullismo e cyber bullismo, sono il cancro del secolo della nuova società fatta di tecnologia e consumismo. Un cappio al collo del nuovo mondo che distrugge le singole personalità. Un problema sociale a cui si cerca di correre ai ripari sin dalla giovane età usando varie forme di prevenzione verso i giovani, la fascia più colpita. Nasce dunque il progetto “Liberi di volare” promosso da Unipromos, Organizzazione di promozione sociale con sede in Roma che mira a contrastare le dipendenze patologiche. Partner e soggetto attuatore – come specificato in una nota inviata alla stampa - l'associazione Sibari Città del Sole, che ha uno specifico background sulle tematiche oggetto della sperimentazione: individuare le motivazioni che portano al disagio tra le giovani generazioni, ascolto, comunicazione e dialogo tra scuola e famiglia – educatori e adolescenti, analizzare l’adozione di comportamenti a rischio, promuovere lo sviluppo di competenze sociali (life skill) realizzare interventi di prevenzione primaria interattivi Il progetto – continua il comunicato - che interesserà due regioni, la Calabria ed il Lazio, coinvolgerà anche le sedi territoriali Unipromos di Corigliano Rossano, Crotone, Reggio Calabria e Roma e si avvale di esperti in materia e di docenti universitari che compongono il Comitato scientifico: il professore Domenico Marino, economista; il professore Giancarlo Costabile, pedagogista, il professore Maurizio Ballistreri, giuslavorista. La metodologia adottata è quella "peer education" e cioè l'educazione dal basso e alla pari. Coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori delle due regioni e creerà dei focus group nei quali e con i quali interagiranno proprio gli studenti, i genitori, i docenti, gli esperti del comitato scientifico del progetto.

Il progetto, per la sua valenza, si avvarrà del Patrocinio della Presidenza della Repubblica, del Miur. e delle regioni Calabria e Lazio e di protocolli di partenariato con l'sr - Ufficio scolastico regionale e quelli delle province interessante nella regione Calabria e Lazio, Ordine regionale dei giornalisti calabresi.

Nel progetto, che si svolgerà durante tutto l'arco temporale dell'anno scolastico 2018/2019, ci sarà una importante campagna di animazione territoriale e di comunicazione mirata a specifici target di riferimento. Saranno coinvolti diversi soggetti istituzionali con testimonianze di rappresentanti delle forze dell'ordine e della magistratura, ivi comprese le Prefetture e le Questure delle Province interessate.