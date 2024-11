Un pranzo di beneficenza dedicato agli anziani. Si può condensare in queste poche parole il senso dell’iniziativa che si svolgerà domenica 10 novembre alla casa di riposo Don Mottola di Tropea. Alle ore 12, infatti, lo staff del locale ristorante Donna Orsola, in collaborazione con il presidente della Consulta delle associazioni, Ottavio Scrugli, si adopererà per allietare la giornata delle ospiti del centro, offrendo un pranzo preparato dalle sapienti mani degli chef.

«Eravamo alla ricerca di un qualcosa che ci facesse sentire parte di un territorio in cui abbiamo appena iniziato a lavorare – spiegano i fratelli Romano, titolari del ristorante -. L'occasione dell'anno Mottoliano ci ha spinto a proporre proprio all'Istituto Don Mottola un qualcosa che ci portasse fuori dalle mura del ristorante a contatto con una realtà diversa, in cui poter anche incontrare le varie associazioni che operano nel volontariato».

L’appuntamento è quindi per domenica prossima, quando le anziane del centro Don Mottola avranno la possibilità di trascorrere qualche ora in maniera diversa dal solito, grazie al grande cuore degli organizzatori e all’abilità culinaria del ristorante Donna Orsola.