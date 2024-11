Hair Spray, il musical campione d’incassi ispirato alla pellicola cult del 1988 Grasso è bello, approda al Teatro Garden di Rende nella versione prodotta dalla Compagnia di Balletto Skanderberg per la regia di Patrizia Castriota e di Luca Ziccarelli. Applausi per il cameo della guest star Elisabetta Eneh, nota la pubblico per aver preso parte all’ultima edizione di The Voice of Italy.