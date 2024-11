Si svolgerà lunedì 10 dicembre, alle ore 10:00, nella Sala Oro della Cittadella regionale, la conferenza stampa di presentazione della edizione 2019 di Armonie d'Arte Festival, uno degli eventi storicizzati finanziati dalla Regione Calabria, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020. L'incontro sarà introdotto dalla direttrice artistica del festival, Chiara Giordano e concluso dall'assessore regionale all'Istruzione e alle Attività culturali, Maria Francesca Corigliano. Parteciperanno istituzioni e soggetti partner del festival. L'occasione sarà utile per illustrare i risultati raggiunti nel corso della precedente edizione e per tracciare un bilancio delle politiche regionali di sostegno ai grandi eventi, in considerazione del riconoscimento ministeriale del Fondo Unico per lo Spettacolo ottenuto da Armonie d'Arte e da altre esperienze artistiche calabresi, possibile anche grazie all'incremento finanziario assicurato dalla Regione Calabria nel triennio 2017-2019.