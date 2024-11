Un viaggio artistico che spalanca le porte all’arte contemporanea, dalla pittura alla scultura, passando per la fotografia. La rassegna d’arte “Emozioni piccanti” è ormai ai nastri di partenza, la creatività e l’estro di oltre 50 partecipanti alla mostra, riempiranno le pareti del museo Dac di Diamante sabato 11 settembre alle ore 19.

La mostra Emozioni piccanti

La mostra è curata dalla nota pittrice Angiolina Marchese, ex allieva di Giulio Turcato (fra i principali esponenti dell'astrattismo informale italiano) e si pone come obiettivo quello di rimettere in circolo l'arte contemporanea emergente. «Tutti gli artisti hanno diritto al loro spazio nel mondo -sottolinea Marchese-. Nelle mie mostre c’è spazio anche per chi ha meno disponibilità di investimento, perché l’arte va rimessa in circolo con enfasi e passione».

All'evento di vernissage sarà presente la madrina d’eccezione Mita Medici e Antonino Perrotta, direttore artistico di “Murales 40”, l’iniziativa che celebra i 40 anni dalla nascita dei murales che hanno reso Diamante un museo a cielo aperto (dal 1981, sono stati realizzati circa 200 dipinti lungo i muri e le facciate delle case). Il posto giusto, insomma, per organizzare una mostra che saprà stupire.

Gli artisti in mostra

Muath Al Baloochi, Monica Arabia, Cristina Bertolissio, Emma Bitri, Franco Calogero, Maretta Capossela, Irene Carlevale, Susanna Cauli, Claudia Clemente, Doris Lisa Confortin, Amalia Contestabile, Cristina Corso, Antonella de Medici, Chiara Didonè, Fernando D’Ospina, Giacomina di Salvo, Salvatrice Titty Ferlisi, Carla Filippi in arte Nevèl, Manuela Gallo, Cristina Giraldi, Franco Grisolano in arte Fra Gri, Giovanni Gurrieri, Carlo Landucci, Melania Magurno, Angela Malinconico, Angiolina Marchese, Rocchina Marchese in arte Roky, Mariassunta Martellone, Raffaella Martino, Francesco Minniti, Tony Morelly, Myselfs, Franco Rino Nanu, Anna Nigro, Clotilde Anna Nocera, Francesca Paoletta, Nadia Parisi, Carlo Alberto Perillo, Amelia Perrone, Giuditta Petrini, Ilaria Pisciottani in arte IlaPis, Giovanni Presicci, Carla Pugliano, Alessandro Rinaldoni, Cristoforo Russo, Bambi Scavella, Daniela Serranò in arte Amade’, Enzo Spina, Aranka Szsèkely, Francesca Tarantino, Pasquale Terracciano, Iva Tufo in arte Kamala, Domenica Vecchio, Rosanna Vetturini, Oksana Zaskotska.