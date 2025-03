Art Exchange: America & Italy è una mostra collettiva internazionale che riunisce 94 artisti provenienti da entrambi i Paesi, con un totale di 110 opere in esposizione. Un progetto che celebra il dialogo culturale e l’inclusione attraverso l’espressione artistica, creando una piattaforma di visibilità e scambio tra talenti emergenti e affermati. Un evento organizzato da A.C. Rambaldi Promotions in collaborazione con Culture Lab LIC. L’evento è promosso da A.C. Rambaldi Promotions, associazione impegnata nella valorizzazione dell’arte e della cultura, in collaborazione con Culture Lab LIC, uno dei principali centri culturali di New York.

Un evento patrocinato dalla Fondazione Rambaldi

La Fondazione Culturale Carlo Rambaldi ha concesso il proprio patrocinio ufficiale all’iniziativa, riconoscendo in Art Exchange un evento di grande valore culturale e simbolico. Questo progetto rappresenta un omaggio all’arte e alla sua capacità di unire le persone oltre i confini geografici e culturali. Inoltre, questo evento che pone l’arte al centro dell’attenzione inaugura ufficialmente le celebrazioni per il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, maestro degli effetti speciali e artista visionario che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e della creatività.

Un progetto di inclusione e scambio artistico

Curata da Daniela Rambaldi (Vicepresidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi) e Tess Howsam (Direttrice Artistica di Culture Lab LIC), la mostra rappresenta un importante veicolo di scambio e connessione tra artisti di diverse culture, in linea con la missione della Fondazione Rambaldi, che promuove l’arte come strumento di inclusione e dialogo.

Gli artisti e le opere

L’esposizione presenterà una selezione di opere di 71 artisti italiani e 23 artisti americani, tra cui dipinti, sculture e fotografie. L'evento vedrà la partecipazione di nomi affermati e nuove promesse dell’arte contemporanea, offrendo ai visitatori un’ampia panoramica sulle tendenze artistiche attuali tra le due nazioni.