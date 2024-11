La Cittadella regionale “Jole Santelli” è stata illuminata di blu in occasione della "Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, così come avvenuto per tantissimi altri monumenti e piazze in tutto il mondo. Lo riferisce una nota stampa. Un atto simbolico - si fa rilevare - attraverso il quale la Giunta regionale della Calabria vuole rinnovare il sostegno alle persone autistiche e alle loro famiglie e contribuire alla sensibilizzazione sul tema.

L’adesione all’iniziativa è stata proposta dagli assessori all’Istruzione e alle Politiche sociali, Sandra Savaglio e Gianluca Gallo, e condivisa dal presidente della Regione, Nino Spirlì.

«La Cittadella illuminata di blu - spiegano - testimonia l’attenzione della Giunta regionale della Calabria, che ha messo in atto misure concrete in termini di programmazione per sostenere le famiglie con persone colpite dallo spettro autistico».