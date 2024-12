Circa 530 metri di pura bontà. È il nuovo primato conquistato dai maestri pasticceri di Marina di Gioiosa Jonica, che dopo 10 anni sono tornati all’opera per preparare il torrone da record, assemblato lungo il centralissimo corso Carlo Maria e distribuito gratuitamente al numeroso pubblico presente in segno di augurio per le festività natalizie.

Il risultato è frutto del lavoro dell’associazione “Agiamo per Marina di Gioiosa”, guidata dal presidente Francesco Pugliese. «Di questa manifestazione sono state fatte 14 edizioni dal 1999 al 2014 - racconta - per noi è stata una sfida ripotare in vita una tradizione che mancava da tempo e legata alla preparazione di un prodotto fortemente identitario a Marina di Gioiosa Jonica: il torrone con mandorle, miele e zucchero e poi ricoperto di cioccolato bianco puro».

La golosa kermesse ha impegnato 9 pasticceri gioiosani, al lavoro da diverse settimane nei loro laboratori per preparare la lunghissima creazione artigianale attraverso una ricetta tipica della zona e unica nel suo genere. «Il nostro lavoro per valorizzare il torrone è cominciato nel 2022 con un convegno e poi un laboratorio – ha proseguito Pugliese - e alla nostra terza edizione siamo riusciti a riproporre la preparazione del torrone gigante. E’ un dolce unico e dal sapore delicato ed è senza dubbio il simbolo del Natale». Alla distribuzione del torrone hanno partecipato gli allievi dell’Istituto alberghiero Dea Persefone di Locri.