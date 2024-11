VIDEO | Il titolare del dicastero Istruzione incontrerà gli studenti per discutere del riutilizzo delle proprietà tolte alla criminalità. Sarà presente anche il presidente della Commissione antimafia Morra

Il ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, sarà domani, giovedì 14 novembre, a Polistena (Reggio Calabria) al centro polifunzionale “Don Pino Puglisi”. Il ministro terrà un incontro con gli studenti delle scuole del territorio insieme al presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra.

“Dalla 'ndrangheta ai ragazzi” si svolgerà - dalle 10.00 - all'interno di un edificio concesso dal Comune di Polistena a una cooperativa che gestisce nella Piana di Gioia Tauro oltre 100 ettari di terreni, confiscati alla ‘ndrangheta. L’iniziativa rientra nell'ambito del progetto 'A'ndrangheta' promosso dalla Questura di Reggio Calabria. Al termine dell’incontro con gli studenti, intorno alle 12.00, Fioramonti e Marra terranno una conferenza stampa per presentare un Protocollo d'Intesa fra il Miur e la Commissione antimafia sull'utilizzo dei beni confiscati per l'alternanza scuola-lavoro. Per guardare il video della presentazione clicca qui.