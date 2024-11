Cultura

Il comico genovese fondatore e ispiratore del Movimento 5 stelle sarà a Corigliano-Rossano con il suo per il suo Insomnia - Ora dormo. Per l'occasione è stato introdotto uno speciale biglietto per chi, durante lo spettacolo, vorrà sfogarsi con lui. Lo speciale pass costerà 10 euro in più rispetto al biglietto d'ingresso