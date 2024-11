«W i Carabinieri, W l'Italia, andrà tutto bene». È quanto scritto su uno cartello che i militari della Stazione Carabinieri di Bisignano, in provincia di Cosenza, hanno trovato affisso davanti la porta della loro caserma come incitamento e sostegno al ruolo che svolgono all'interno della comunità.



«Sicuramente il dono di un bambino - spiegano i militari - un piccolo gesto, ma carico di un profondo significato, a dimostrazione della vicinanza della popolazione all'Arma dei Carabinieri, sempre in prima linea al fianco dei cittadini, anche in questo periodo di emergenza». E anche un gesto di grande conforto per chi, sul fronte del contrasto alla pandemia conta, purtroppo, le proprie vittime.