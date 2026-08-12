Si è conclusa con un successo straordinario la III Edizione del Serra Comics & Co., che nel fine settimana ha trasformato il centro storico di Serra San Bruno in un grande villaggio dedicato al fumetto, all'illustrazione, al doppiaggio, al cosplay, al gaming e alla cultura pop. Sono decine di migliaia le persone che, nell'arco delle due giornate, hanno raggiunto il borgo vibonese, affollando le piazze, il Corso Umberto I, il Giardino Comunale, l'Anfiteatro e Palazzo Chimirri. Un'affluenza straordinaria che ha coinvolto visitatori provenienti da tutta la Calabria e da numerose regioni italiane.

Con oltre 4.500 metri quadrati di centro storico coinvolti , cinque piazze, l'intero Corso Umberto I, il Giardino Comunale, l'Anfiteatro e Palazzo Chimirri, la III edizione ha dato vita a un vero e proprio festival diffuso, capace di intrecciare fumetto, illustrazione, doppiaggio, cosplay, gaming, musica, divulgazione scientifica, fantasy, natura e valorizzazione del territorio. Oltre 65 stand hanno animato il centro storico tra fumettisti, illustratori, artisti, editori, librerie, fumetterie, associazioni e realtà del mondo geek, affiancati da mostre, videogames e retrogaming, tornei, area LEGO, giochi da tavolo, Escape Book, rievocazioni medievali, tiro con l'arco, area food ed escursioni naturalistiche alla scoperta del Parco Naturale Regionale delle Serre.

Un festival sempre più connesso con la grande rete della cultura pop

Uno degli elementi che hanno caratterizzato la III Edizione è stata la capacità del Serra Comics & Co. di consolidare e ampliare una rete di collaborazioni con importanti realtà del panorama nazionale. È proseguita anche nel 2026 la collaborazione con la Palermo Comic Convention, già avviata nella precedente edizione, rafforzando un rapporto tra due manifestazioni che condividono la volontà di promuovere il fumetto, l'intrattenimento e la cultura pop. La III Edizione ha inoltre segnato un importante traguardo sul piano culturale con il gemellaggio con l'Associazione Sentieri Tolkieniani, nato per sviluppare un percorso comune di valorizzazione e divulgazione dell'opera di J.R.R. Tolkien. Il gemellaggio ha portato a Serra San Bruno gli studiosi Pierluigi Cuccitto e Antonino Intagliata, protagonisti di un incontro dedicato all'universo della Terra di Mezzo, oltre alla mostra Visioni della Terra di Mezzo – Tolkien e Il Signore degli Anelli, dedicata alle opere di Sara Elia. Particolarmente significativa è stata inoltre la collaborazione con la Polizia di Stato, presente alla III Edizione del Serra Comics & Co. con uno stand dedicato e con Il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel curata ed edita dalla rivista ufficiale Poliziamoderna. La presenza della Polizia di Stato ha rappresentato un importante momento di incontro tra istituzioni e pubblico, portando all'interno della manifestazione anche temi legati alla legalità e alla cittadinanza.

Dal doppiaggio alla divulgazione: un programma ricco di talk e incontri

Il palco dell'Anfiteatro ha ospitato un ricco calendario di talk, interviste, incontri, presentazioni editoriali e spettacoli, con protagonisti del mondo del doppiaggio, della divulgazione scientifica, del fumetto, dell'illustrazione e della cultura pop. Grande attenzione per Leonardo Graziano, storica voce italiana di Naruto Uzumaki, Sheldon Cooper di The Big Bang Theory e Killua di Hunter × Hunter, e per Valeriano Corini, doppiatore di Dustin Henderson nella serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, di Okarun in DanDaDan e di numerosi altri personaggi dell'animazione contemporanea. I due doppiatori sono stati protagonisti di interviste, sessioni di doppiaggio dal vivo, incontri con il pubblico e firmacopie. Spazio alla divulgazione e alla tecnologia con Danilo Lucirino, Spiegabro, creator digitale e fondatore del progetto Is It Possible?, e con Lorenzo Gagliardi, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e fondatore del progetto Non è la Zebra, protagonista del talk La scienza comportamentale di How I Met Your Mother, dedicato a psicologia, bias cognitivi e cultura pop. Tra gli appuntamenti dedicati al mondo dell'editoria, particolare rilievo ha avuto il talk di Galileo Editore, dedicato al tema “Fumetto, illustrazione ed editoria indipendente”. Un confronto dedicato al percorso che porta un'idea a trasformarsi in un libro, una graphic novel o un volume illustrato, raccontando il mondo dell'editoria indipendente e le opportunità offerte ai nuovi talenti.

Protagonisti dell'incontro sono stati Angelo Gallo, Maria Soria, Marco Serravalle e Fabiana Barreca, che hanno affrontato temi legati alla creatività, alla pubblicazione, alla collaborazione tra autori ed editori e ai nuovi percorsi professionali nella narrazione per immagini. Tra gli special guest Shorii, content creator dedicato ad anime, manga e cultura pop giapponese, e Shizen, artista, cantante e performer tra le protagoniste della scena idol italiana, che ha portato sul palco uno spettacolo musicale dedicato alle più amate sigle anime e alla musica pop giapponese. Grande spazio anche al fumetto e all'illustrazione con Veronica Guitti, prima donna nella storia della celebre serie Alan Ford a realizzare un albo della storica testata, la mangaka Fabiana Barreca, gli illustratori Aldo Pipicelli e Dario Tavormina, oltre agli studiosi Pierluigi Cuccitto e Antonino Intagliata, protagonisti degli appuntamenti dedicati all'universo di Tolkien.

Cosplay, fantasy e cultura pop per tutte le generazioni

Grande partecipazione anche per il Contest Cosplay, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, con una giuria composta da cosplayer di rilievo nazionale e internazionale. Tra i giudici Novareey, che nel 2025 ha rappresentato l'Italia al Cosplay World Masters conquistando il primo posto alla COMICON Challenge Pro, e che nel 2026 si è classificata seconda alle selezioni italiane per il Nordic Cosplay Championship e per la Yamato Cup. In giuria anche Mary Avril, premiata con il riconoscimento "The Best" al MessinaCon e al Lamezia Comics, e Bitter Choco, vincitrice della Menzione Speciale per l'Interpretazione al Nuvola Comics 2026. Il programma ha inoltre proposto mostre, presentazioni editoriali, incontri con autori, spettacoli musicali e numerose attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Cultura, territorio e responsabilità sociale

La III Edizione ha confermato la volontà dell'Associazione Serra Comics di costruire un evento capace di unire intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio. Tra le iniziative più importanti il Contest Internazionale di Illustrazione e Fumetto "Mangiatorella e Parco delle Serre", promosso da Mangiatorella S.p.A. e dal Parco Naturale Regionale delle Serre in partnership con l'Associazione Serra Comics e con il festival Serra Comics & Co., con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale delle Serre attraverso il linguaggio dell'illustrazione e del fumetto. Nel corso della manifestazione si è svolta inoltre la presentazione ufficiale del Contest, con gli interventi del dott. Francesco Federico, in rappresentanza di Mangiatorella S.p.A., e del Commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre, dott. Francesco Costantino. Spazio anche alla campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo "Il peso delle parole", promossa dall'Associazione Arte che Parla, a conferma dell'impegno del Serra Comics & Co. nel coniugare cultura pop, intrattenimento e responsabilità sociale.

Serra San Bruno al centro della cultura pop calabrese