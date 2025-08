L’iniziativa unica in Italia, patrocinata dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, è stata illustrata a Reggio. Dall’Antica Kaulon alla Cattolica di Stilo, fino a Scolacium e alla Galleria nazionale di Cosenza: ecco le bellezze messe in rete

Combina insieme, attraverso 9 diversi itinerari, i musei di Reggio Calabria, Bova Marina, Locri, Antica Kaulon, Rosarno e Gioia Tauro, la chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace, la Cattolica di Stilo, nel reggino, i musei di Mileto e Lamezia Terme, il museo Vito Capialbi di Vibo Valentia, il parco archeologico di Scolacium e la Galleria nazionale di Cosenza. È il Calabria Cultura Pass, il primo biglietto integrato d’Italia che mette in rete musei che afferiscono al Ministero della Cultura. Un’intuizione del museo di Reggio, promossa in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Calabria, patrocinata dalla Direzione generale Musei del Mic.

Il biglietto integrato, e i nove itinerari in cui è articolato, presentati prima dello spettacolo di Gennaro Calabrese nell’ambito del Museo in fest, saranno un’occasione di valorizzazione dell’immenso patrimonio custodito in Calabria.

Il visitatore potrà scegliere tra i nove itinerari presentati sulla suggestiva terrazza di palazzo Piacentini: Area dello Stretto di Messina, Reggino Tirrenico, L’Autostrada della cultura, Reghium-Valentia-Lametia, Colonie magno-greche del Basso lonio, 106 Motivi, Magna Grecia e Medioevo, Doppia coppia, Archeologia VS Arte.

Il primo in Italia

«Il museo di Reggio come elemento trainante, una sorta di fratello maggiore anche se gli altri musei non sono minori rispetto a nessuno. Ci sono tesori straordinari da conoscere e questi itinerari rappresenteranno la possibilità per farlo. Siamo – ha spiegato il direttore del museo di Reggio, Fabrizio Sudano – la prima regione che integra due realtà diverse come il museo di Reggio, autonomo, e la direzione regionale dei Musei della Calabria. È la prima volta che i musei nazionali calabresi si mettono insieme, dialogano tra loro per un obiettivo comune. Siamo molto contenti di essere i pionieri da questo punto di vista e speriamo che i risultati ci diano ragione. Al momento gli itinerari sono nove ma speriamo a breve di poter implementare e chiudere il cerchio, includendo anche i parchi archeologici di Sibari e Capo Colonna e con il museo archeologico di Crotone.

Acquistabile on line e on site solo a Reggio

«Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione e la fruizione dello straordinario patrimonio culturale della Calabria. Una regione che, con i suoi tesori storici e archeologici, merita di essere sempre più conosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale». È quanto ha dichiarato Massimo Osanna, direttore generale Musei nel messaggio che, impossibilitato a essere presente, ha fatto pervenire.

«Sarà possibile acquistare il biglietto integrato fisicamente solo presso la biglietteria di Reggio oppure on line, acquistato online sull’app Musei Italiani, sui portali www. museiitaliani. it e www. coopculture. it. Abbiamo infatti proceduto con una integrazione dei due sistemi. Un’esperienza innovativa che speriamo di vedere crescere», ha spiegato Antonio Virgolino, assistente del ministero della Cultura.

