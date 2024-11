«La Calabria è un cuore pulsante capace di regalare emozioni infinite. Calabria Emotions cerca quelle emozioni». In tanti si sono ritrovati nelle parole riportate dal presidente di Fondazione, Nino Foti, che hanno stimolato l'interesse di molti a raccontare la vera anima del territorio calabrese partecipando al bando per la realizzazione di un cortometraggio sui valori e sull’identità della Calabria.

«Fondazione - si legge in una nota - è particolarmente soddisfatta del numero delle proposte ricevute nel mese di pubblicazione del bando: una risposta non scontata che dà il senso dell'urgenza dei calabresi di raccontare la vera identità della propria terra. Non sarà un'impresa facile scegliere tra le tante proposte inedite ed originali pervenute i 5 finalisti e poi, tra questi, il vincitore. Fondazione ha coinvolto grandi professionisti del cinema, dell'informazione, della comunicazione e della cultura. La selezione della Commissione è avvenuta seguendo specifici criteri: tecnici, sulla base delle competenze di giudizio acquisite ed affinate da ciascun membro, ed identitari, più riferiti ai valori culturali, storici e sociali della Calabria».

La commissione giudicatrice

A formare la commissione giudicatrice sono quindici personalità di alto profilo, tra cui Gianni Quaranta, premio Oscar per la scenografia nel 1987 del film “Camera con Vista” e vincitore, tra l'altro, del César; Antonio Nicaso, tra i massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo; Mimmo Calopresti, regista e sceneggiatore vincitore di numerosi premi tra cui il Ciak d'oro nel 1996; Gabriella Carlucci, celebre conduttrice televisiva e direttrice artistica del Festival del Cinema italo-spagnolo di Palma de Mallorca, in questi giorni impegnata nel lancio del Marettimo Italian Film Fest.

Tra le giovani menti creative Alessandro Grande, regista e sceneggiatore che con il corto “Bismillah”, David di Donatello 2018, ha rappresentato l'Italia agli Oscar 2019; Giulio Mastromauro vincitore del David di Donatello 2020 con il cortometraggio “Inverno”, scelto dall'Accademia del Cinema Italiano nella corsa verso l’Oscar; Mario Vitale, regista che ha finito da poco di girare in Calabria il film “L’afide e la formica”, con Beppe Fiorello, ed infine il poliedrico Francesco Del Grosso, regista, sceneggiatore, critico cinematografico.

Non mancano i professionisti dell'informazione e della comunicazione sul territorio calabrese: Domenico Maduli, Ad del Gruppo Pubbliemme ed editore di LaC, Eduardo Lamberti Castronuovo, editore di Rtv, Pasqualino Pandullo, caporedattore del TGR Calabria, Paride Leporace, vicedirettore del Quotidiano del Sud, già direttore della Lucana Film Commission, Arcangelo Badolati, giornalista della Gazzetta del Sud. La Fondazione Magna Grecia è rappresentata in Commissione dal Presidente Nino Foti e dal Presidente dell'organismo di vigilanza Antonello Colosimo.

Nei prossimi giorni la Commissione si insedierà attraverso una piattaforma streaming per dare il via ai lavori che porteranno, all'inizio di giugno, alla scelta della rosa dei cinque finalisti. Tra loro, entro fine giugno sarà individuato il vincitore di “Calabria Emotions”, che stipulerà un contratto di produzione con la Fondazione Magna Grecia e inizierà a girare.